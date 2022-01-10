Рига, 10 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На латвийском рынке труда существует дискриминация по возрасту — в основном, это касается недавно окончивших школу молодых людей без опыта и людей старше 50 лет. Об этом гостелевидению страны сообщили представители Латвийской ассоциации управления персоналом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь

По словам председатель правления Евы Сельги, во время пандемии занятые больше держатся за свою работу, опасаясь ее потерять и ожидая, что снова наступят какие-то ограничения, мешающие заработать на жизнь. Она призвала предпринимателей относится бережнее к рабочей силе и не игнорировать определенные возрастные категории трудящихся при найме: «Мы все должны понимать, что нам придется работать с людьми, которые доступны в нашей стране».

Глава ассоциации также указала, что пандемия Covid-19 изменила рабочую среду, отношения и структуру: если несколько лет назад о дистанционной работе упоминали лишь в единичных случаях, то теперь она стала обыденностью. При этом руководители компаний должны быть готовы одинаково профессионально управлять людьми, работающими удаленно; теми, кто работает в офисе, и теми, кто предпочитает гибридную модель в обоих режимах.

«Это серьезный вызов, требующий совершенно других управленческих навыков. Это повлияет на отношения, нашу организационную культуру, наше чувство ответственности за работу», — считает Сельга.