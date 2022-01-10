Красногорск, 10 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Подмосковье стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом 10 января сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За период праздничных дней ситуация сохранялась стабильной. Мы выявляли в сутки порядка тысячи человек заболевших. Ежесуточное количество госпитализированных сохранялось на уровне 500 человек. То есть стабильная цифра. Она не уменьшалась, но и не росла», — сказала Стригункова.

По ее словам, на территории Подмосковья уменьшилось количество вызовов на дом, при этом на 20% увеличилось число вызовов скорой медицинской помощи.