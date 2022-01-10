Ставрополь, 10 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 198 человек. В течение прошедшего месяца число выявляемых случаев заражения опасной инфекцией снизилось более чем вдвое. Такие данные приводит 10 января федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавируса на Ставрополье достигло 127 755 человек. За праздничные дни новогодних каникул показатели заболеваемости COVID-19 существенно уменьшились. Также снизилось количество смертных случаев. Так, на конец 2021 года в регионе ежедневно фиксировалось до 20 случаев смерти пациентов от последствий коронавируса. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 11 жителей края. Общее число смертей достигло 6228.

Выздоровели за все время пандемии 106 864 пациента, в том числе 423 — за прошедший день.