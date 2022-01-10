* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 10 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Главарь группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Багдаде был задержан иракской службой безопасности. Об этом сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Iraqiya.

@teamsmediawar Армия Ирака

По данным журналистов, сотрудникам службы безопасности удалось захватить живым лидера боевиков, планировавшего серию нападений в Багдаде и центральных районах Ирака. Одновременно с операцией спецслужб, армия Ирака начала масштабную операцию против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всей территории страны.

«Под руководством Командования объединенных операций и, согласно точным разведданным Службы национальной безопасности, самолёты F-16 ВВС Ирака нанесли восемь авиаударов, в результате которых было уничтожено несколько укрытий террористических ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи границы между провинциями Салахуддин и Нейнава» — цитирует Wiqalat-Anbaa-al-Iraqiya официальное заявление минобороны Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.