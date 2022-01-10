Бишкек, 10 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Казахстана выпустили из-под стражи известного в Киргизии джазового исполнителя Викрама Рузахунова, задержанного по подозрению в участии в массовых беспорядках и мародёрстве в Алма-Ате. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Музыканту разрешили покинуть страну, и в настоящее время он едет на родину.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее казахские СМИ продемонстрировали видеосюжет, в котором задержанный мужчина рассказывает о том, что он прибыл из соседней Киргизии для участия в акциях протеста, и за это ему пообещали заплатить 90 тысяч тенге (15,5 тысяч рублей).

В Киргизии его опознали как известного в стране пианиста Викрама Рузахунова, и предположили, что его пытали, чтобы заставить оговорить себя, признавшись в участии в тяжких преступлениях. После этого киргизский МИД потребовал от казахстанских властей освободить музыканта.

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