Липецк, 10 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 января подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 85 тыс. 163 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 78 тыс. 655 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 52 — за последние сутки.

За весь период скончались 2883 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.