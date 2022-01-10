Москва, , 13:15 — REGNUM Проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ, подготовило и опубликовало Министерство финансов РФ. Документ размещён на официальном портале проектов нормативных актов.

Офшор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Планируется, что российские компании, как минимум четверть капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не получат государственной поддержки.

Всего в список вошли 57 стран, в числе которых вошли Кипр, Гонконг, Сингапур, Мальта, Швейцарская Конфедерация, Американские Виргинские острова и другие. В перечне отсутствуют Нидерланды и Люксембург, с которыми у России были заключены новые налоговые соглашения.

Предполагается, что перечень начнёт действовать с 1 января 2023 года.