Казань, 10 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Казани от COVID-19 вакцинированы 747 870 человек, что составляет 76,54% населения в возрасте от 18 лет. Об этом 10 января сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения минздрава РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С его слов, в столице Татарии за десять дней января снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом по сравнению с декабрем. За время новогодних каникул вакцинацию от коронавируса прошли 2020 человек, из них 313 — привились в мобильных пунктах.

При этом отмечается важность прохождения повторной вакцинации.

«Сейчас стоит задача по проведению повторной вакцинации. Нужно мобилизовать людей, чтобы они не успокаивались, получив QR-код. Необходимо организованно работать, чтобы довести начатое дело до конца», — поручил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 10 января зарегистрировали 43 646 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за время пандемии всего 36 861 ковид-пациент, скончался 1491 человек.

Читайте также: В Татарии за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом