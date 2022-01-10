Киев, 10 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Рост цен на продовольствие на Украине может привести к тому, что гражданам начнут выдавать продуктовые талоны. В настоящее время украинские власти обсуждают разные варианты поддержки уязвимых слоёв населения. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, которые приводит издание Vesti.ua, подобное решение может быть вызвано подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа. При этом, по его мнению, снижение или отмена НДС на продукты может повлечь дополнительные бюджетные расходы на администрирование налогов и повредить конкуренции между производителями и продавцами.

В сложившихся обстоятельствах, считает эксперт, введение продуктовых карточек представляется наиболее приемлемым вариантом.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — пояснил советник главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, говоря о ситуации на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране царит полная нищета.

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), считает, что в 2022 году Украина окажется перед серьёзными вызовами и рисками, страну ждёт падение экономики.