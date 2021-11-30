Киев, , 07:47 — REGNUM Демографическая ситуация на Украине свидетельствует от том, что в ближайшие десять лет страна будет уничтожена. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») 29 ноября на заседании украинского парламента.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Законодатель сослался на доклад ООН, в котором говорится, что около 30% жителей Украины не доживают до 65 лет. Рабинович отметил, что население страны сократилось до 35 млн человек. По его мнению, такую ситуацию удалось бы предотвратить, если бы не было уничтожено «право на лечение».

«Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Государственная служба статистики Украины (Госстат) объявила, что с января по сентябрь 2021 года смертность в стране составила 487 855 человек, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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