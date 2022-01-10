Таллин, 10 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Эстонии проходят учебно-тренировочные полеты истребителей F-16 ВВС Бельгии и Польши. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Alan Wilson Самолет ВВС НАТО

Отмечается, что если бельгийские истребители расположены на аэродроме НАТО в Эмари (северная Эстония) в рамках ротации войск альянса в этой стране, то польские самолеты прилетят с аэропорта НАТО в Шауляе (Литва).

Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут совершаться до 16 января 2022 года с 8 часов утра по местному времени (09:00 по Москве) и до 16 часов (17:00 по Москве).

Подчеркивается, что по возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов. Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и центром управления полетами Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года — года вступления прибалтийских республик в альянс.