Калуга, 10 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 123 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 января. Днём ранее, 9 января, в регионе было зарегистрировано 117 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 306 человек, 62 тыс. 221 человек выздоровел. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 252 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения Калужской области, по состоянию на 10 января в медицинских учреждениях проходят курс лечения 827 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». 83 человекв находятся в реанимации. 11 человек подключены к инвазивной вентиляции легких, 48 пациентов находятся на неинвазивной ИВЛ. 164 человека, или 19% всех госпитализированных, ранее были вакцинированы от COVID-19. В стационарах развернуто 1350 инфекционных коек из которых 38,7% — свободны.