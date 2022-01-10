Казань, 10 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В столице Татарии в дни новогодних праздников (31 декабря 2021 года — 9 января 2022 года) зарегистрировали 22 пожара, это на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам начальника управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанта Тимурханова, чрезвычайных ситуаций в указанный период в городе не зарегистрировано.

Dave Hogg Пожар

Всего с 31 декабря по 10 января единая дежурно-диспетчерская служба приняла и обработала 5880 обращений.

В Казани во время действия особого противопожарного режима было организовано четыре спецплощадки для запуска пиротехнических изделий, где дежурили спасатели, медработники и пожарные. Не обошлось и без пострадавших. Так, от использования пиротехнических изделий в несанкционированном месте пострадал один человек. Мужчина получил термический ожог руки, когда запустил петарду на улице в Московском районе города.

«В целом новогодние и рождественские праздники в Казани прошли без чрезвычайных ситуаций, все поставленные задачи выполнены», — подытожил Тимурханов.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб, ещё пятеро, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара 31 декабря в жилом пятиэтажном доме в Татарии.

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