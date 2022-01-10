Пенза, , 10:11 — REGNUM В Пензенской области в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года произошло 65 пожаров, в результате которых погибли 12 человек. В большинстве случаев виновники возгораний находились в нетрезвом состоянии. Об этом заявил 10 января министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Пожарная безопасность AJEL

Так, в ночь на 7 января в многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел хлопок газа, в результате которого погибли два человека. Губернатор Олег Мельниченко поручил руководству администрации города держать ситуацию, связанную с ликвидацией последствий ЧП, в том числе, оказанием необходимой помощи жильцам поврежденных жилых помещений, на личном контроле.

Глава Пензенской области поставил задачу продолжать проведение противопожарных рейдов, направленных на снижение риска возникновения возгораний.

«Количество пожаров в регионе необходимо существенно уменьшать», — добавил Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области проводят проверку по факту смерти двух женщин при пожаре в Каменском районе, который произошел около часа ночи 2 января в одном из жилых домов. После тушения пожара обнаружили в спальных комнатах тела хозяйки дома 1954 года рождения и ее сестры.

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