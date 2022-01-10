Ульяновск, 10 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области каждые сутки регистрируют несколько десятков заразившихся коронавирусом и вылечившихся от ковида. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 10 января, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 121 484 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 85. За последний месяц, с 11 декабря по 10 января, количество подтверждаемых случаев заражения снизилось с 304 человек в сутки.

Победили коронавирус в Ульяновской области 115 184 человека, в том числе за последние сутки вылечились 69 пациентов. Доля вылечившихся составила 94,81%.

Напомним, под новый год в селе Красная Река Старомайнского района завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Здесь будут получать первичную медицинскую помощь 1,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия унесла жизни 3883 жителей Ульяновской области. Смертность составила почти 3,2% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).