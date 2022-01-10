Бухарест, , 12:45 — REGNUM В 2022-м году на получение государственных стипендий в Румынии смогут рассчитывать более 600 тысяч студентов местных высших учебных заведений. Об этом заявил румынский министр образования Сорин Кымпяну, передает Бухарестское телевидение.

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«Подобное материальное вознаграждение будет выплачиваться сразу в нескольких категориях: за успехи в учебе, за заслуги перед вузом и достижения в профессиональной деятельности, — отметил, в частности, С. Кымпяну. — Кроме того, минобразования гарантирует финансовое обеспечение малоимущим студентам, а также студентам-сиротам».

По словам министра, средняя сумма вузовских стипендий составит около 300 леев ($69).

Одновременно в минобразования Румынии заявили о сокращении категорий соответствующих субсидантов. Отныне на выплаты не смогут рассчитывать юноши и девушки, имеющие даже минимальную академическую задолженность.