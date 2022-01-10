Бухарест, 10 января 2022, 12:45 — REGNUM В 2022-м году на получение государственных стипендий в Румынии смогут рассчитывать более 600 тысяч студентов местных высших учебных заведений. Об этом заявил румынский министр образования Сорин Кымпяну, передает Бухарестское телевидение.

Румыния
Румыния
PavelD

«Подобное материальное вознаграждение будет выплачиваться сразу в нескольких категориях: за успехи в учебе, за заслуги перед вузом и достижения в профессиональной деятельности, — отметил, в частности, С. Кымпяну. — Кроме того, минобразования гарантирует финансовое обеспечение малоимущим студентам, а также студентам-сиротам».

По словам министра, средняя сумма вузовских стипендий составит около 300 леев ($69).

Одновременно в минобразования Румынии заявили о сокращении категорий соответствующих субсидантов. Отныне на выплаты не смогут рассчитывать юноши и девушки, имеющие даже минимальную академическую задолженность.