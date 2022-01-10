Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Ульяновской области в новом году продолжает расти число жертв пандемии коронавируса. Это следует из опубликованных сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 10 января, в Ульяновской области 9 января умерли 11 ковидных больных. За последний месяц, с 14 декабря по 9 января, каждые сутки регистрировали от шести до 15 летальных исходов от ковида.

Всего в Ульяновской области скончались 3883 пациента с коронавирусом. Это составляет почти 3,2% от количества официально выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, в регионе с начала пандемии сделано 1 630 760 тестов на коронавирус. Под наблюдением остаются 7075 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Ульяновской области отреагировал на информацию в СМИ о перебоях с электричеством в Центральной городской клинической больнице. В ведомстве опровергли домыслы об угрозе жизни пациентов, которые находятся на ИВЛ, отметив, что «работы по устранению аварии были завершены через несколько минут».

Подробнее: Минздрав опроверг длительные перебои с электричеством в клинике Ульяновска