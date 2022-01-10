Астана, 10 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В настоящее время еще уточняется точное число мирных жителей, погибших во время беспорядков в Казахстане, заявил 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется», — заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ.