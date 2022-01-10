Чебоксары, 10 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Чувашии значительно сократился суточный прирост заражающихся коронавирусом, но при этом продолжают регистрировать летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 10 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 012 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки (9 января) выявлено 44 носителя коронавируса, что на два меньше, чем было 8 января. Всего с начала года количество подтверждаемых случаев заражения снизилось с 55 человек в сутки.

Выздоровели в Чувашии 40 928 человек, из них за последние сутки выписаны 29 пациентов. Доля вылечившихся составила 87,06%.

Жертвами пандемии стали ещё 18 ковидных больных. Таким образом, всего в республике умерли 4067 пациентов с коронавирусом, что составляет 8,65% от числа выявленных случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев на планёрке 10 января заявил, что эпидемическая ситуация развивается «в позитивном ключе», тем не менее с 20 января в гипермаркеты будут пускать по QR-кодам.