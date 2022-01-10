Вологда, 10 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Вологодской области за новогодние каникулы выросло число обращений за медицинской помощью. Только медики скорой оказали помощь более 3,5 тысячам пациентов, сообщил на своей странице «Вконтакте» начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Mos.ru Скорая помощь

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"В праздничные и выходные дни традиционно происходит увеличение количества обращений за медицинской помощью. Первые дни нового 2022 года не стали исключением. Если в обычный день бригады скорой помощи Вологды совершают около 350 выездов, то ежедневно в новогодние каникулы скорые выезжали к вологжанам в среднем 420 раз. На линии в областной столице ежедневно дежурили 25−26 бригад скорой помощи», — отметил Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 80 человек, восемь ковид0-пациентов скончались.