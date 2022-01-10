Йошкар-Ола, 10 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 10 января выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 31 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 747 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 28 085 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 27 человек. 953 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 709 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 174 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 357 человек, из них у 346 — пневмония, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 37 пациентов, при этом госпитализированы 20 жителей Марий Эл.