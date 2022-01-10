Вологда, 10 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами коронавирусной инфекции стали восемь человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 3 045 жителей региона, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 9 января в регионе коронавирус был выявлен у 80 человек, общее число случаев COVID-19 в области достигло 100 762.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 15 830 человек.