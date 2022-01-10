Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 января зарегистрировали 43 646 случаев заражения коронавирусом. По данным республиканского оперативного штаба, за сутки выявили еще 99 носителей инфекции.

Пандемия Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Госпитализировали за прошлый день 38 человек, 61 пациент лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 61 носителя вируса, пять человек проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Выздоровел всего 36 861 ковид-пациент, скончался 1491 человек. За сутки выписали по выздоровлении 44 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Татарии с 7 мая 2021 года организовано выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан, обследовано 7654 пассажира из-за рубежа, положительных результатов тестирований не зафиксировали.

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