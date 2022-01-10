Якутск, 10 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Якутии ждут штамм «Омикрон» и прогнозируют ухудшение эпидемической ситуации. Количество заболевающих COVID-19 уже растёт, констатировал глава республики Айсен Николаев. В том числе стали чаще болеть жители Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в оперативном штабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Глава Якутии признался, что рост количества случаев коронавируса в начале первой в 2022 году рабочей недели вызывает опасения. За неделю ежедневное число заболевших выросло на 15 человек до 85.

Оперативные штабы муниципалитетов республики получили поручения предпринять меры для того, чтобы не допустить подъём уровня заболеваемости коронавирусом.

«Риски дальнейшего распространения COVID-19, в том числе штамма «Омикрон», наиболее высоки. Это связано с тем, что в период каникул люди активно перемещались по районам республики и в целом по стране, выезжали заграницу. Несмотря на то, что симптоматика штамма «Омикрон» схожа с гриппом, болезнь может протекать достаточно тяжело», — предупредили в региональном оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии коронавирусом заболели 85 человек, в том числе 23 ребёнка. В реанимационных отделениях республики находятся восемь крайне тяжёлых больных, сообщила на брифинге 10 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.