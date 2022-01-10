В Челябинской области выявили ещё 249 носителей коронавируса
Челябинск, 10 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 января обнаружили 249 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявили уже 150 373 случая заражения. Вылечились 140 823 пациента.
Больных COVID-19 насчитывается 1935 человек. Скончались от COVID-19 ещё 27 пациентов.