Биробиджан, 10 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии 10 января возобновили работу учреждения дошкольного и среднего образования. Классов, закрытых на карантин, в школах нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Школа

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«Ситуация в школах города по заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией находится под контролем. В настоящее время все образовательные организации города работают в штатном режиме», — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

В управлении образования мониторят ситуацию в школах и детских садах, информация о заболевших оперативно передаётся в мэрию. В образовательные учреждения чиновники без предупреждения выезжают с проверками, чтобы оценить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся только двух классов школ Санкт-Петербурга не вернулись с зимних каникул за парты из-за ОРВИ и COVID-19.