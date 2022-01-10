Краснодар, 10 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 310 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 23 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Накануне, 9 января, было подтверждено 360 новых случаев заражения инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«В Краснодаре заболел 131 человек, в Динском районе — 36, в Новороссийске — 29, в Абинском районе — 16. В Выселковском районе заразились 11 жителей, в Туапсинском — 10, в Крыловском — девять, в Кавказском — восемь», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии на территории региона подтвержден 122 691 случай заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2159. Выздоровели в общей сложности 100 955 человек, скончались — 9 886 пациентов. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 100 пациентов с COVID-19 — на ИВЛ 93 жителя, на ЭКМО — семь.