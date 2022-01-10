Абакан, 10 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Хакасии за десять дней с начала года зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 48 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидером по приросту остаётся Абакан, где подтверждено 19 новых случаев. Коронавирус также выявлен у жителей Саяногорска, Черногорска, Бейского, Алтайского, Усть-Абаканского и других районов.

«3 случая инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 21 человек обратился признаками ОРВИ, 16 случаев — семейные контакты, еще 2 — служебные», — отметили в правительстве.

По данным на 10 января, в ковидных стационарах республики лечатся 408 пациент, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаётся 871 человек.