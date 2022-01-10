Минск, , 11:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разберется в истинных причинах произошедшего в Казахстане. Об этом 10 января заявил президент Белоруссии Александру Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главное — это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние (причины), о которых было уже сказано. Но и внутренние причины. Президент Казахстана старается все-таки докопаться до сути. И я уверен, что он это сделает», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что в случае, если из произошедшего не вынести необходимые уроки, такая же ситуация, по его мнению, может произойти в первую очередь в Узбекистане.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды (террористов) уже брошены на Узбекистан», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия ОДКБ в связи с беспорядками в Казахстане абсолютно легитимны и своевременны.