Уфа, 10 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Усилить работу по вакцинации населения от COVID-19 в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 10 января на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Mil.ru Вакцинация

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Он сообщил, что главы муниципалитетов разработали дорожные карты по вакцинации населения от этой инфекции. Хабиров отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в регионе в новогодние каникулы уменьшились до одной-двух тысяч вакцинируемых человек в день. При этом в республике осталось вакцинировать до достижения расчетных показателей порядка 200 тысяч человек.

«С учетом сниженных темпов вакцинации в новогодние праздники расчетных показателей по вакцинации в республике мы теперь достигнем только в первых числах июля», — сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, отметив, что до нового года планировалось достичь расчетных показателей по вакцинации до начала февраля.

«Мы так не можем поступить. Мы там ставили 1 февраля. Я полагаю, надо ставить 15 февраля. Дорожные карты по вакцинации прошу поправить с учетом этого обстоятельства. Начинаем работать с теми муниципалитетами, которые нас тянут назад в плане вакцинации», — сообщил Хабиров.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в Башкирии завершили вакцинацию от COVID-19 более 2 млн 075 тысяч человек.