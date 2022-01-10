Минск, 10 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо укреплять ОДКБ, спокойно и планомерно наращивать все её компоненты.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Поэтому необходимо укреплять ОДКБ, спокойно и планомерно наращивать все её компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий», — сказал Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он также добавил, что, судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию.