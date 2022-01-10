Ново-Огарево, Московская область, 10 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В начале января 2022 года на Казахстан произошло нападение. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

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"Нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан — по сути являлось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на всё это нужно было без промедления. И обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств — членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении», — заявил Путин.