Ново-Огарево, Московская область, 10 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Протестующие против роста цен на газ и активные участники беспорядков — это разные группы людей. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди. И у них другие цели», — заявил Путин.