Томская область, 25 января, 2010, 10:37 — ИА Регнум. На Новособорной площади в Томске прошел пикет против произвола милиции, в котором приняли участие около пятисот человек. Пикет прошел без происшествий.

Пикет прошел в связи со смертью томского журналиста, которого избили в милиции. Возбуждено уголовное дело, 26-летнему сотруднику медицинского вытрезвителя Алексею Митаеву. Как сообщало ИА REGNUM Новости, 4 января 2010 года Митаев причинил телесные повреждения доставленному в медицинский вытрезвитель города Томска 47-летнему местному журналисту. Спустя несколько часов сотрудники медвытрезвителя отправили потерпевшего домой, который некоторое время спустя был госпитализирован и прооперирован в срочном порядке в связи с обнаруженными тяжкими телесными повреждениями внутренних органов. 20 января потерпевший скончался, не выходя из комы.