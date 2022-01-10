Уфа, 10 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Более 2700 человек задействовано на мероприятиях по уборке снега в Башкирии. Об этом 10 января сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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По его словам, в регионе снег убирают 2763 человека, при этом задействовано 1833 единиц техники.

Марзаев сообщил, что каждый день в Уфе для посыпки улиц и тротуаров в среднем используют 200 тонн песчано-солевой смеси, 60 тонн «Бионорда» и 23 тонны соли.

Он также сообщил, что примерно такой же объем снега в новогодние праздники выпадал в 2017 году.