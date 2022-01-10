Южно-Сахалинск, 10 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. На Сахалине после землетрясения, которое произошло утром 10 января, пострадали здания школы-детского сада и два жилых дома в селе Углезаводск Долинского района, написало ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Martin Luff Последствия землетрясения

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: На Сахалине после землетрясения эвакуировали детей из школ и детских садов

Во время обследования после сейсмособытия на зданиях были обнаружены трещины. Специалисты установили на них маячки. За трещинами будет вестись ежедневный контроль. В случае изменения их размера будут приниматься оперативные меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 10 января в 09:42 по местному времени жители Долинского района ощутили подземные толчки. По информации областного управления МЧС магнитуда землетрясения составила 2,9, глубина — 14 км.