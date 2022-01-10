Варшава, , 11:02 — REGNUM 9 января четверо польских исследователей высадились в Оазисе Бунгера на побережье Антарктиды, в западной части Земли Уилкса, где находится пустующая с 1979 года польская антарктическая станция имени Антони Добровольского. Об этом сообщает Polskie Radio.

Антарктида

Польские ученые добрались до Антарктиды на борту ледокола «Академик Федоров» вместе с членами российской антарктической экспедиции. С корабля на базу их доставили на вертолете.

Польские ученые проведут на станции имени Добровольского полтора месяца. За это время они будут заниматься благоустройством двух деревянных зданий, расположенных там, а также установят научное оборудование для сейсмических исследований.

Ученые также соберут материал для геологических, геохимических и геоморфологических исследований, а также для физических исследований ионосферы.

Станция имени Добровольского была построена в 1957 году. В 1958—1959 годах Советский Союз передал ее Польше. С 1979 года там не проводились исследования.