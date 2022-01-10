Сеул, , 10:59 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 7 декабря телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран поделились оценками действий Северной Кореи, а также договорились продолжить усилия по возобновлению диалога с Пхеньяном.

Напомним, что 5 января Пхеньян сообщил о том, что в направлении Японского моря была запущена «гиперзвуковая ракета».

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Ранее Но Гю Док также провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом.