Москва, , 10:57 — REGNUM В РФ на самом деле не ведут борьбу с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который сказал, что у России «лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран» и что в РФ идет решительная борьба с ростом инфляции.

Михаил Хазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поскольку у нас очень низкий по сравнению с западными странами уровень жизни населения, то вряд ли это можно считать позитивом, — сказал Хазин. — Не говоря уже о том, что борьба с инфляцией у нас не ведется. У нас имеет место имитация борьбы с инфляцией, которая полностью игнорирует ее реальную природу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Можин назвал правильными приоритеты Центрального банка РФ.

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