В Сеуле сообщили о работе над возвращением граждан из Казахстана
Сеул, 10 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи работает над вопросом скорейшего возвращения самолёта южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, его пассажиров и членов экипажа из Казахстана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что самолёт, на борту которого находились 37 граждан Южной Кореи, прибыл в международный аэропорт Алматы 5 января и остаётся там по сей день, в связи с тем, что в день прибытия самолёта аэропорт был захвачен вооружёнными участниками беспорядков, вспыхнувших в Казахстане.
По сообщениям зарубежных СМИ, 9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа так не возобновилась.
8 января министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл онлайн-совещание с южнокорейскими дипломатами, работающими в Казахстане. 9 января аналогичное совещание провёл замглавы МИД Чхве Чжон Мун.