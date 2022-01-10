Тула, 10 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Въезд большегрузного транспорта в Тулу ограничен из-за снегопада с 9 января, об этом сообщается на страницах администрации города в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Ограничение будет действовать до улучшения ситуации на дорогах или улучшения погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9−10 января на территории Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за снегопадов и гололедицы.