Ижевск, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Скончалась 89-летняя женщина. Течение заболевания у умершей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3442 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 января в регионе выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 672 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6669 жителей.

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