Пермь, 10 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Пермском крае почти в два раза увеличилась смертность населения от коронавирусной инфекции. По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года зафиксировано 1392 летальных исхода, в 2020 году — 703.

Коронавирус

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Коронавирус был идентифицирован у 1320 пермяков, в 72 случаях диагноз COVID-19 указан в качестве возможной причины смерти. Еще у 16 умерших коронавирус назван не основной причиной летального исхода. Но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Прикамье выявлено 163 305 заражений коронавирусом. Жертвами заболевания стали 7567 человек.