Ижевск, 10 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 января выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 672 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — пятеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и десять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 130 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 69 561 человек. Скончались 3442 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай. Накануне скончались двое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6669 жителей. Из числа получающих лечение 6960 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 163 человека — в состоянии средней степени тяжести, 106 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 671 110 человек. Второй компонент препарата получили 517 058 человек, полностью завершив процесс вакцинации.