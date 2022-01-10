Кызыл, 10 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года в республике подтверждено 93 случая инфицирования.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Овюрском районе, где выявлено по четыре новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Пий-Хемского и Улуг-Хемского районов.

К настоящему времени в ковидных стационарах Кызыла лечатся 95 пациентов, в том числе 14 детей и шесть беременных женщин. К аппаратам ИВЛ подключено семь тяжёлых больных. Занятость коечного фонда, по данным на 10 января, достигла 79% из 120 коек.