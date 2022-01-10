Чебоксары, 10 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выделил две задачи с учётом пандемии коронавируса. И хотя ситуация развивается «в позитивном ключе», тем не менее с 20 января в гипермаркеты будут пускать по QR-кодам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил 10 января на планёрке в правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Открывая обсуждение, глава Чувашии констатировал, что праздничные дни «для многих из нас» оказались рабочими.

«На мой взгляд, все мероприятия проходили в эти дни в целом организованно. Но как обычно, есть факты, которые требует внимания, соответствующего отношения», — сказал Олег Николаев.

Руководитель региона выделил два момента, обратив внимание на ситуацию с коронавирусом:

«В целом ситуация идёт в позитивном ключе. Это, несомненно, с одной стороны, радует. Но в виду того, что у нас с сегодняшнего дня заработали все учреждения […], очевидно, что в течение следующей недели ситуация требует очень пристального внимания. Прошу всех ещё раз вспомнить обо всех мерах безопасности и усилить контроль за их выполнением».

Олег Николаев считает, что во время новогодних каникул, «в том числе из-за возможно менее пристального внимания», торговые центры «пренебрегали вопросами обеспечения допуска» по QR-кодам. И поручил провести «работу по возобновлению контроля и применению соответствующих мер».

Глава Чувашии также напомнил, что по QR-кодам с 20 января начнут пускать в гипермаркеты, поручив министру экономику «провести подготовительную работу, чтобы и сами предприятия были готовы должным образом проводить эти мероприятия».