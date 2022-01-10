Магадан, 10 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В роддоме Магадана с 31 декабря по 9 января на свет появились 28 малышей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Pexels Малыш

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Отмечается, что мальчиков родилось больше, чем девочек. Самый крупный новорожденный — почти 4,5 кг.

Наиболее популярные имена, которые давали родители малышам в 2021 году: Иван, Андрей, Владимир, Петр, Ольга, Екатерина, Юлия, Анна.

Редкими и необычными именами стали: Мия, Заян, Дарина, Лея, Борей, Дамир, Иса, Аким, Летисия, Амина, Хабиб, Тигран, Сармат, Эрдэм, Осман, Юстин, Николь, Айсу, Радмила-Милана, Лаура, Мелиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане за десять месяцев родились 818 детей: мальчиков 411, девочек 407.