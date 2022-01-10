Ханты-Мансийск, 10 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 января обнаружено 144 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 137.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 32 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 10 января подтвердили 97 094 случая заражения коронавирусом, вылечились 91 579 человек, скончался 2058 (шесть за минувшие сутки).