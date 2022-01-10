Москва, 10 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Вашингтону некомфортно вести диалог с России по гарантиям безопасности. Этому мешает пристальное внимание партнёров США по Североатлантическому альянсу. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

Читайте также: Рябков заявил об оптимизме перед дискуссией по безопасности с США

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат накануне российско-американской встречи.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия в рамках переговоров с США по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

Ранее по теме: Диалог по безопасности не подразумевает одобрения предложений РФ — Боррель

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Женеве состоялись предварительные переговоры в формате ужина российской межведомственной делегации, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел РФ и Минобороны РФ, с представителями США. Возглавлявший делегацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предварительный разговор был сложный, но деловой.