Чита, 10 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. За выходные и праздничные дни с 31 декабря по 10 января операторами «Регионального контакт-центра министерства здравоохранения Забайкальского края» принято 725 обращений. Об этом сообщила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова на оперативном совещании. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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Она отметила, что более половины звонков носили справочный характер и были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Вопросы, которые задавали забайкальцы, касались оказания амбулаторно-поликлинической помощи взрослым, оказания скорой медицинской помощи, амбулаторной помощи детям в условиях круглосуточного стационара», — пояснила Татьяна Цымпилова.

Также она добавила, что много звонков было по вопросам вакцинации против COVID.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что сейчас в Забайкалье отмечено снижение заболеваемости COVID-19, в ближайшее время ожидаются рост и регистрация отсроченных случаев.

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